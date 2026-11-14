Губерниев поделился ожиданиями от матча сборной России с Венесуэлой

План на Венесуэлу должен быть таким: сначала притирка друг к другу, затем шквал атак и как итог блестящая победа. Никакой недооценки Венесуэлы быть не должно", - сказал Губерниев.
Товарищеская игра сборной России против Венесуэлы состоится во вторник, 17 ноября, в Краснодаре. Матч пройдет на стадионе "Ozon Арена", стартовый свисток запланирован на 19:00 по московскому времени.
Ранее в рамках текущего сбора подопечные Валерия Карпина одержали в гостях волевую победу над национальной командой Узбекистана (3:2).
Источник: "СЭ"