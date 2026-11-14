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Губерниев поделился ожиданиями от матча сборной России с Венесуэлой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящей встрече сборной России с Венесуэлой.
Фото: РФС / Сборная России
"Как показал матч с Узбекистаном, сперва сборная России должна создать себе проблемы, а затем героически их решать.

План на Венесуэлу должен быть таким: сначала притирка друг к другу, затем шквал атак и как итог блестящая победа. Никакой недооценки Венесуэлы быть не должно", - сказал Губерниев.

Товарищеская игра сборной России против Венесуэлы состоится во вторник, 17 ноября, в Краснодаре. Матч пройдет на стадионе "Ozon Арена", стартовый свисток запланирован на 19:00 по московскому времени.

Ранее в рамках текущего сбора подопечные Валерия Карпина одержали в гостях волевую победу над национальной командой Узбекистана (3:2).

Источник: "СЭ"

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