Универсальный футболист "Краснодара" Дмитрий Стоцкий прокомментировал ничейный матч с ЦСКА, который его команда проводила на домашнем стадионе.
– В этом матче использование VAR так долго было оправдано?
– Ну, я не знаю: слишком как-то долго это у нас происходит. Если ты сомневаешься, то подойди, посмотри сам. Мне кажется, он там посмотрит все за минуту, а так мы стоим на поле минут 5 в холод. Потом тяжело обратно в игру вернуться, сам матч разбивается на отрезки какие-то.
– Судья как-то объяснял задержку?
– Нет, от нас сразу отгонял: "Отойдите!". Я не знаю, как это все действует.
– Счет 1:1 – это хорошо, или могло бы быть лучше?
– Да я думаю, что по игре счет. У нас не так много моментов было, да и у них тоже.
– Была ли какая-то особая мотивация перед ЦСКА?
– Конечно, мы хотели выиграть. Каждая игра важна, мы боремся за самые высокие места. ЦСКА – это всегда конкурент.
– Уходите на большой перерыв в чемпионате. Как в целом оцениваете этот отрезок?
– Мы еще не уходим – нас ждет игра в четверг. Но в чемпионате – да, но пока у нас нет никаких мыслей. Надо готовится к следующей игре.
– Вы довольны первой частью чемпионата?
– Не знаю. В целом, неплохо идем. Где-то дарили очки сопернику, думаю, могли сыграть лучше.
– Первый гол, который случился, стал неожиданным для вас по ходу игры?
– Я думаю, это был первый момент и первый удар, что сразу залетел. Сумасшедший удар Облякова! Так случилось...
– Тем не менее, вся команда побежала спорить с судьей. В чем там дело?
– Мы спорили не за гол, а по поводу того, что был перед этим пенальти на Ари. Но раз посмотрели VAR и ничего не увидели, значит, так и есть.
Источник: /www.rusfootball.info
Стоцкий: раз посмотрели VAR и ничего не увидели, значит, так и есть
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»