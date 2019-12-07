Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев прокомментировал ничью в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА.
"Равная игра. Ничья — закономерный результат. Мне казалось, что мы больше владели мячом, а ЦСКА имел больше опасных моментов. Они были ближе к победе. Это была динамичная игра. Мы хотели победить, однако вновь сыграли вничью, к сожалению. Хотелось уйти на зимний перерыв с приятным ощущением, но мы заслуживаем того, что есть.
От «Краснодара» ждут динамичную игру, которая была в прошлом сезоне, но наши лидеры еще набирают форму. Вандерсон, Юрий Газинский еще не пришли в себя после травм. Надеемся, во время зимней паузы у нас будет возможность сыграть. Мы ждем возвращения Реми Кабелла, который оправляется после разрыва крестообразных связок колена. Возможно, он вернется в весенней части сезона. Второе место после первой части чемпионата — хороший результат", — цитирует Матвеева "РИА Новости".
Матвеев: ЦСКА был ближе к победе в матче с "Краснодаром"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»