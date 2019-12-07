Грушевский: Казарцев и его помощники проявили чудовищный уровень непрофессионализма

- Судейство Вилкова в матче "Зенит" - ЦСКА (1:1) просто детский лепет на фоне того произвола, что учудил сегодня Казарцев, - начал Грушевский. - Хотя, возможно, даже хорошо что мы увидели такое судейство перед большим зимним перерывом, в ходе которого, судя по всему, Егоров покинет пост главы департамента судейства и инспектирования РФС. Хуже с этой работой справиться было просто невозможно, даже я справился бы с ней лучше.
Казарцев и его помощники проявили чудовищный уровень непрофессионализма. Такое ощущение, что они специально хотели продемонстрировать свою предвзятость. Гол "Краснодара" - это откровенный подарок домашней команде. Если я всё правильно понял, пересматривая эпизод с помощью ВАР Казарцев просматривал не факт нарушения, а то, тянуло ли оно на красную карточку. Возможно, эти судьи не знали, что двойное наказание уже давно отменено, и если они действительно смотрели на предмет красной карточки - это одиознейший казус.
Но помимо всех сомнений относительно фола перед назначенным пенальти, есть очень серьёзные подозрения, что Ари подыграл себе рукой перед тем, как вступить в борьбу с Обляковым. Я не говорю что это очевидный момент, я не говорю что я прав на 100%, но судья должен был рассмотреть этот эпизод со всех сторон. И исходя из работы Казарцева я делаю вывод, что он был предвзят к ЦСКА. Когда судья во всех спорных эпизодах принимает решение одной команды... это вопиющее поведение! Он пропустил несколько весьма принципиальных фолов игроков "Краснодара", при этом поставив вот такой пенальти!
Арбитр самым прямым образом повлиял на результат матча. Конечно, я хотел бы отметить, что ничья, скорее всего, достаточно точно отражает ход матча, ведь во втором тайме хозяева поля владели преимуществом, правда, отчасти из-за арбитра, но ничья логично выглядит, учитывая ход матча. Однако судейство было антифутбольным.
Перед игрой болельщики ЦСКА вспоминали прошлогоднее судейство Иванова в игре "Краснодар" - ЦСКА (2:0), чудовищное судейство, что признал даже Егоров. И в этот раз мы увидели судейство в пользу краснодарской команды. Такого хозяйского судейства как сегодня и год назад я не припомню.
Видимо, судьи прекрасно отдают себе отчёт, что после зимней паузы ситуация и система изменятся, придёт новый руководитель, и поэтому арбитры решили устроить прощальную гастроль. Поздравляю Казарцева, прощальная гастроль ему удалась! Теперь его ждёт определённое клеймо, от которого он сможет со временем избавиться только своей работой, доказав что эти ошибки были случайностью, что это был просто не его день. Впрочем, как в матчах ЦСКА был не день Мешкова, Вилкова, Васильева... к сожалению, ЦСКА системно сталкивается с предвзятым судейством. На мой взгляд, против ЦСКА действует определённый судейский заговор. Нельзя сказать, что "армейцы" не досчитались большого количества очков из-за судей, но то что ЦСКА мог бы быть в куда более лучших условиях в турнирной таблице, если бы не судейство - в этом я уверен.
Отмечу, что на лидерстве "Зенита" это ни в коей мере не отображается. Это следствие стабильной и качественной игрой питерцев, и если судейская помощь им была, то в минимальном количестве. Но в группе преследователей соотношение очков крайне несправедливое, у "Локомотива" и "Краснодара" должно было быть меньше очков, на мой взгляд. Судейский произвол является одним из определяющих факторов, из-за которого команды выстроились в таблице так, как есть сейчас.
ЦСКА здорово играл в первом тайме, но во втором инициативу пришлось отдать. Матч оставил в целом удовлетворительное ощущение от игры "армейцев". Но содержание матча уйдёт на второй план перед фактором судейского бесчинства. Это подло в отношении двух этих команд, судьи не имеют право совершать такие подлости. Не знаю, будет ли Казарцев от этого страдать, признает ли он свои ошибки или как всегда всё закончится пустым трёпом тех, кто отвечает за арбитров, но, увы и ах. Этот матч - бенефис судейской бездарности!
Грушевский: Казарцев и его помощники проявили чудовищный уровень непрофессионализма
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Краснодара" (1:1) в 19-м туре Премьер-Лиги.
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