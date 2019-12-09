» » Самедов - об отстранении России на 4 года: кажется, это какой-то розыгрыш

Самедов - об отстранении России на 4 года: кажется, это какой-то розыгрыш

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал решение WADA отстранить Россию от крупных международных соревнований на 4 года.

"Кажется, что это какой-то розыгрыш. До сих пор не верится, что такое может быть с нашими спортсменами. Я сам в шоке, что наша сборная в итоге может оказаться без гимна и флага на чемпионате мира. Я даже себе представить это не могу. Надеюсь, что все хорошо будет, что здравый смысл восторжествует. Хотя говорят, шансов мало. Я просто не понимаю, как выходить и играть за сборную без гимна России. Не только футбол попал под горячую руку, но и весь наш спорт", - цитирует Самедова Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Самедов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Э. Запашный: расстроили люди, которые тиражируют дерьмо
Жена Карпина: почему не арестовали фанатов, бросавших бананы в Р. Карлоса? 2
Самедов - об отстранении России на 4 года: кажется, это какой-то розыгрыш 1
Комитет по этике РФС рассмотрит слова Гинера в адрес департамента судейства и инспектирования 2
Э. Запашный: что Уткин несёт? Какой ещё поединок? 5
Прядкин: в конце 2020 года РПЛ может пересмотреть условия контракта с "Матч ТВ"
Двух фанатов "Урала" задержали после матча с "Крыльями Советов". Клуб разбирается в ситуации
Директор по развитию РФС: российский футбол не замешан в вещах, по которым WADA принимало решение 2
Прядкин: учитывая климат, мы могли бы провести еще один тур РПЛ в этом году 2
Прядкин: футбол без болельщиков - это не футбол 5
В ФИФА отреагировали на решение WADA по России
Егоров не принял вызов Гинера. Сделал вид, что его не задело, и отказался уходить в отставку 6
УЕФА: решение WADA по России не затронет Евро-2020
Джикия: у меня не было безволия в матче с "Ростовом" 10
Матч "Сочи" - "Оренбург" состоится 23 февраля
Клубы РПЛ в сезоне-2018/19 заработали на продаже билетов и абонементов 3,28 млрд рублей
Президент "Ростова": мы движемся в правильном направлении
Наумов: на заседаниях лиги с клубами голос Гинера подчас важнее, чем голос Прядкина 1
Клубы с посещаемостью более 50% получают дополнительные средства от РПЛ
WADA забанило Россию в спорте. Как это коснётся футбола? 15
"Зенит" прибыл в Португалию на матч с "Бенфикой"
Колосков: решение WADA по российскому футболу никак не ударит 6
Почеттино встретился с Марадоной
Сорокин оценил шанс недопуска России до ЧМ-2022 1
Тейлор: сборная России не сможет выступить на ЧМ-2022 под национальным флагом 28
Акинфеев: я порой не понимаю, по каким правилам нас судят 26
"Ювентус" предлагает Холанду 3 млн евро в год
Егоров: Мешков поступил абсолютно правильно, не назначив пенальти в моменте с Ракицким 19
Джано и Гулиев могут покинуть "Спартак" зимой 18
France Football: Россия исключена из ЧМ-2022 в Катаре! 44
Все новости