"Причём здесь осень-весна? Синхронизация с европейским календарём одно из немногих разумных решений в нашем футболе. При любом календаре все равно в России команды будут играть и играли с начала марта по конец ноября. Плюс-минус неделя декабря ничего не меняет", - написал Черданцев в своём твиттере.
В текущем сезоне ни один из российских клубов не смог пробиться в весеннюю часть еврокубков - это произошло впервые за 18 лет.
Черданцев: причём здесь "осень-весна"? Плюс-минус неделя декабря ничего не меняет
Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев считает, что возвращение чемпионата России к системе "весна-осень" не улучшит результаты российских клубов в еврокубках.
Кадр из эфира "Матч ТВ"
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