Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как реагирует на оскорбления со стороны болельщиков.
"Абстрагироваться от всяких кричалок удается без особых проблем. Самое смешное, что ты приезжаешь на "Олд Траффорд", где, очевидно, не может быть каких-то фанатов, настроенных персонально против тебя, и слышишь про себя много интересного. В такой момент понимаешь, ну вот он, один наш чудачок, который добрался сюда, все, сегодня все будет нормально. Самые оголтелые в этом плане — в "Порту". Там реально процентов сорок стадиона матерится на русском языке. Отборная русская речь.
На все эти заряды обо мне я просто не обращаю внимания. Если тебе достается, значит, ты чего-то стоишь в жизни. Глупо обращать внимание на того или иного дурака. Я — Игорь Акинфеев, и мне все равно, кто и что орет", — цитирует Акинфеева Rbworld.org.
Акинфеев: на оскорбительные кричалки болельщиков не обращаю внимания. Глупо отвлекаться на дурака
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»