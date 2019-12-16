Голландский полузащитник "Спартака" Гус Тиль, перешедший в московскую команду из АЗ в августе 2019 года, признал, что ему пока не удалось до конца адаптироваться в России.
"Все могло быть лучше. Пока дела идут не так, как мы хотели бы. Это касается и команды, и лично меня. Но я уверен, что у нас все получится.
Мне все еще надо привыкнуть, и это нормально. Здесь совершенно другая культура. Для меня это совсем другой мир. Даже сам город огромный. В Голландии я жил в Амстердаме — по меркам Москвы это маленький и уютный город.
Но все налаживается. Чувствую, что приспосабливаюсь все лучше и лучше, так что все будет хорошо", — цитирует Тиля vi.nl.
Sport24.ru
Тиль: мне все еще надо привыкнуть к России. Для меня это совсем другой мир
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