Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал решение Российского футбола союза (РФС) по реализации билетов на матчи чемпионата Европы 2020 года.
РФС разыграл фанатскую квоту билетов через фан-клуб сборной "Наши Парни". Эти действия возмутили активных болельщиков "Спартака" из объединения "Фратрия". Они выступили с заявлением и высказали мнение, что это РФС таким решением откинул футбол на 10 лет назад.
"Я полностью согласен с заявлением "Фратрии". Болельщики "Спартака" правы, думаю, к ним присоединятся и болельщики других клубов. Раньше всегда, не знаю, гласно это было или нет, но в РФС существовала практика выделения определенной квоты билетов для фанатов. Именно фанаты создают ту неповторимую обстановку на стадионе, которую, мы все любим. Футбол без фанатов — странное место. На протяжении двух лет, начиная с Кубка Конфедераций, у нашей сборной нет той организованной поддержки, которая бы привела нашу команду к медалям чемпионата Европы-2008.
Да, болельщики, забивают полные стадионы, особенно, когда игры проводятся не в столице, а, например, в Краснодаре или Калининграде. У любителей футбола большой интерес, чтобы посмотреть игры национальной команды. Но, к сожалению, организованной поддержки, простые болельщики организовать не могут. Нет ярких перфомансов и скандирований", — сказал Лебедев в беседе с Sport24.
Депутат Госдумы согласился с заявлением "Фратрии": футбол без фанатов — странное место
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