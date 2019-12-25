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РПЛ запустила голосование по выбору символической сборной десятилетия

Российская Премьер-лига запустила голосование по выбору символической сборной турнира уходящего десятилетия.


25 декабря все желающие могут проголосовать, выбирая для символической сборной вратаря и защитников. Голосование открыто в сториз на официальной странице РПЛ в инстаграме.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов ("Спартак", "Кубань", "Анжи", "Уфа"), Маринато Гилерме ("Локомотив"), Артем Ребров ("Сатурн", "Спартак"), Сергей Рыжиков ("Рубин", "Крылья Советов").

Левый защитник: Кристиан Ансальди ("Рубин", "Зенит"), Юрий Жирков ("Анжи", "Динамо", "Зенит"), Дмитрий Комбаров ("Динамо", "Спартак", "Крылья Советов"), Доменико Кришито ("Зенит"), Георгий Щенников (ЦСКА).

Центральный защитник: Василий Березуцкий (ЦСКА), Сальваторе Боккетти ("Рубин", "Спартак"), Эсекьель Гарай ("Зенит"), Андреас Гранквист ("Краснодар"), Георгий Джикия ("Амкар", "Спартак"), Бранислав Иванович ("Зенит"), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Николас Ломбертс ("Зенит"), Сесар Навас ("Рубин", "Ростов"), Ведран Чорлука ("Локомотив").

Правый защитник: Олег Кузьмин ("Локомотив", "Рубин"), Александр Анюков ("Зенит", "Крылья Советов"), Марио Фернандес (ЦСКА), Игорь Смольников ("Ростов", "Краснодар", "Зенит"), Сергей Паршивлюк ("Спартак", "Анжи", "Ростов", "Динамо").


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