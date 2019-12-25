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Азмун - в топ-100 лучших футболистов 2019 года по версии Marca

Нападающий "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун вошел в топ-100 лучших игроков 2019 года по версии испанского издания Marca.

"Год перемен и становления для иранского нападающего, который дошел до полуфинала Кубка Азии вместе со своей сборной, забив 4 гола. Он также выиграл чемпионат России с "Зенитом" и занял второе место в списке бомбардиров РПЛ.

Азмуна называют "иранским Месси" из-за его умений убегать за спины соперникам и в одиночку решать исход матчей. К 25 годам Азмун готовится к своему второму шагу к элите", — пишет о футболисте Marca.

На данный момент Marca презентовала игроков, занявших места с 51-е по 100-е.

В этом сезоне Азмун забил 7 голов в 18 матчах РПЛ.

Sport24


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Теги: Азмун Зенит
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