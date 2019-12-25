Стадион "Нижний Новгород" передан в собственность региона

Стадион "Нижний Новгород" передан в собственность Нижегородской области, рассказал глава региона Глеб Никитин.



Власти рассчитывают, что передача объекта упростит процесс его использования и позволит более эффективно планировать развитие стадиона. До 2024 года его содержание будет субсидироваться из федерального бюджета, сообщает [leech=http://tass.ru]ТАСС[/leech.



В Нижнем Новгороде состоялось шесть матчей чемпионата мира — 2018. Арена, которая вмещает 45 тысяч зрителей, является домашней для команды ФНЛ "Нижний Новгород".



Построенные к чемпионату мира стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске должны быть переданы в собственность регионов. Такое положение содержится в подписанной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым концепции наследия чемпионата мира 2018 года.

