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Стадион "Нижний Новгород" передан в собственность региона

Стадион "Нижний Новгород" передан в собственность Нижегородской области, рассказал глава региона Глеб Никитин.

Власти рассчитывают, что передача объекта упростит процесс его использования и позволит более эффективно планировать развитие стадиона. До 2024 года его содержание будет субсидироваться из федерального бюджета, сообщает [leech=http://tass.ru]ТАСС[/leech.

В Нижнем Новгороде состоялось шесть матчей чемпионата мира — 2018. Арена, которая вмещает 45 тысяч зрителей, является домашней для команды ФНЛ "Нижний Новгород".

Построенные к чемпионату мира стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске должны быть переданы в собственность регионов. Такое положение содержится в подписанной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым концепции наследия чемпионата мира 2018 года.


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