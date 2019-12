В штабе ЦСКА смутные перестановки, «Динамо» интересуется Скопинцевым, молодые «быки» лучшие в стране

- В ЦСКА новый начальник команды - Александр Стельмах. Очень, очень известный человек.



Стельмах исторически - человек Газзаева. Все, кто был человеком Газзаева, со временем становились людьми Гинера, или сходили на нет. И в бригаде Газзаева Стельмах был человеком, который отвечал за судей. Чемпионство Алании было бы невозможно без Стельмаха. Первое чемпионство ЦСКА, когда еще тинейджерами были Березуцкие, в команду брали по росту и в этой связи большие надежды связывали с Аланом Кусовым (совсем небесталанным при этом) - немыслимо без Стельмаха.



Все, что вы вычитаете про сегодняшнюю роль Станислава Сухины в Локомотиве - это тихая жизнь в Хоббитании через двести лет после войны Кольца в сравнении с золотыми во всех отношениях временами Александра Стельмаха, - написал Уткин.

E o Hulk que ap?s 5 meses de ter terminado com a sua ex mulher, foi l? e assumiu um namoro com A SOBRINHA DELA. Isso mesmo, sobrinha da sua ex. pic.twitter.com/8eXqKYkhnI