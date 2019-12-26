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В штабе ЦСКА смутные перестановки, «Динамо» интересуется Скопинцевым, молодые «быки» лучшие в стране

Умяров получил награду, Газзаев уволен из «Енисея», а Халк показывает, что такое настоящий бразильский сериал
Сергей Бобылев/ТАСС

Армейцы уволили начальника команды


Сергей Якунчиков работал в ЦСКА пятнадцать лет. Начинал с должности администратора, потом стал начальником команды. «РИА Новости» сообщили сегодня о том, что Якунчиков уволен из клуба – якобы изданию сообщили об этом несколько несвязанных между собой источников.

Названная причина – более чем странная:

- После матча с «Краснодаром» внутри клуба был грандиозный скандал из-за судейства этой игры. Виноватым «назначили» начальника команды, - приводит СМИ слова источника.

Каким образом Сергей Якунчиков мог бы виноват в работе судейской бригады Василия Казарцева, понять невозможно. При этом отмечается, что в команде этим решением были недовольны:

- В команде есть серьезное недовольство таким решением руководства, учитывая заслуги Якунчикова перед клубом. А также непонимание того, каким образом начальник команды связан с качеством судейства.


Судя по слухам, должность займёт Александр Стельмах. Именно его в 2009-м заменил Якунчиков. Василий Уткин в своем телеграм-канале прокомментировал перестановку:

- В ЦСКА новый начальник команды - Александр Стельмах. Очень, очень известный человек.

Стельмах исторически - человек Газзаева. Все, кто был человеком Газзаева, со временем становились людьми Гинера, или сходили на нет. И в бригаде Газзаева Стельмах был человеком, который отвечал за судей. Чемпионство Алании было бы невозможно без Стельмаха. Первое чемпионство ЦСКА, когда еще тинейджерами были Березуцкие, в команду брали по росту и в этой связи большие надежды связывали с Аланом Кусовым (совсем небесталанным при этом) - немыслимо без Стельмаха.

Все, что вы вычитаете про сегодняшнюю роль Станислава Сухины в Локомотиве - это тихая жизнь в Хоббитании через двести лет после войны Кольца в сравнении с золотыми во всех отношениях временами Александра Стельмаха, - написал Уткин.

Сам Валерий Газзаев позитивно отнёсся к рокировке:

- Я очень рад назначению Александра Стельмаха, я его прекрасно знаю. Он большой и качественный профессионал с большой буквы, он был практически всю мою карьеру в моем штабе. В ЦСКА он проработал прекрасное время, когда он был в команде. Тот сильный ЦСКА во многом олицетворяется с Александром Стельмахом, - приводит слова бывшего тренера красно-синих sport24.

Что происходит в ЦСКА, совершенно непонятно, и хорошего во всём этом не проглядывается ничего. Внутренние склоки не пойдут на пользу ни одного клуба. Особенно ЦСКА, в котором любят называться семьёй.

Скопинцев перейдёт в «Динамо»?


По информации «СЭ», левый защитник Дмитрий Скопинцев может покинуть «Краснодар». Он мало играет в этом сезоне (пять матчей в РПЛ), хотя на фоне того же Стоцкого в матче против ЦСКА выглядел отлично.

Как сообщает источник, бело-голубые планируют закрывать Скопинцевым не только позицию в обороне, но и в полузащите. Решение сомнительное, потому что игрок на данный момент показал себя только в «Ростове» в конкретном амплуа латераля.

Сомнительно инсайд звучит и по той причине, что левый защитник «быков» Рамирес так же может покинуть команду этой зимой. Но ранее появлялась информация от sport24, что арендовать Дмитрия хотели бы «Урал» и «Ростов».

Вручена «Первая пятерка» лучшим молодым игрокам года


Наиль Умяров стал обладателем премии «Первый шаг». Полузащитник московского «Спартака» был признан лучшим дебютантом Российской Премьер-Лиги по итогам года.

Также была вручена традиционная премия «Первая пятерка» лучшим молодым игрокам года в РПЛ, обладателями которой стали Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов из «Краснодара».

- Очень приятно получить такой приз. Надеюсь, это не последняя награда в моей жизни. К тому же личный приз — это одно, но в командном плане мы рассчитывали на другой результат. В новом году приложим максимум усилий, чтобы исправить ситуацию. Уверен: при должном трудолюбии все получится! – прокомментировал награду Умяров.


А ведь год для воспитанника «Чертаново» мог получиться ещё мощнее – если бы его выпускал на поле Кононов.

Юрий Газзаев покинул «Енисей»


Ещё в этом году «Енисей» Аленичева рубился в премьер-лиге. Хотя особенных шансов у красноярцев не было, для таких команд выход на самых верх – всегда большое событие.

Но «Енисей» так сильно выкинуло из РПЛ, что команда по инерции пролетела до самого подвала и Футбольной национальной лиги. Конечно, до безнадежности «Факела» сибирякам ещё далеко, но команда к 25-му туру давно и прочно обосновалась в зоне вылета.

Руководство решило снять Юрия Газзаева с поста главного тренера. Сам специалист так прокомментировал «Чемпионату» свою отставку:

- Да, информация о моем увольнении – правда. Пока еще ничего не подписали, вчера просто это обговорили. Все прошло без конфликтов, с генеральным директором нормально пообщались, - сказал Газзаев.

Правда, учитывая состав «Енисея» - не факт, что рокировка на тренерском мостике чем-то команде поможет.

Халк дал неплохой повод о себе вспомнить


Дальше только для тех, кто любит в футболе не только футбол, но и то, что его окружает.

Бывший форвард «Зенита» Халк, сейчас выступающий за китайский клуб «Шанхай Теллэйс», начал встречаться с племянницей своей бывшей жены. Сначала об этом заговорили СМИ, а потом появилась информация, будто представители футболиста действительно подтвердили информацию – чтобы избежать ложных комментариев.

В июле футболист развелся со своей женой Иран Соузой, с которой провел в браке 12 лет (у пары двое детей), и начал отношения с племянницей Иран Камилой.

Звучит, конечно, дико, но вы должны понять Живанилдо.

Фото: ФК "Спартак"


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Теги: Гинер ЦСКА Краснодар Сулейманов Сафонов Спартак Умяров Енисей Газзаев Ю. Халк
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