"Краснодар" объявил о переходе Игнатьева в "Рубин"

Краснодар " на официальном сайте объявил о переходе нападающего Ивана Игнатьева в казанский " Рубин ". Сообщается, что все формальности между клубами урегулированы. Трансфер вступит в силу со 2 января 2020 года. Детали сделки не разглашаются.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Ранее сообщалось, что казанцы планируют заключить с Игнатьевым контракт на 4,5 года, а сумма трансфера может составить € 7 млн.



В нынешнем сезоне 20-летний Игнатьев принял участие в 13 матчах чемпионата России (пять — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей. Также на счету российского форварда три матча и один гол в Лиге Европы. Контракт игрока с "Краснодаром" был рассчитан до лета 2022 года.