Бывший футболист ЦСКА и тренер "Витесса" Василий Березуцкий прокомментировал игру полузащитника московского "Спартака" Гуса Тиля, купленного красно-белыми минувшим летом у "АЗ Алкмар" за рекордные для клуба € 18 млн.
"Он хороший, качественный футболист, чем-то похож на Егора Титова стилем игры. Почему Тиль не играет за "Спартак" в последнее время? Потому что Егор Титов не был никому интересен в Германии (смеётся). Заиграет. Он молодой, талантливый парень. Да, сумма баснословная… По мне, он не стоит таких денег. Во сколько раз переплатили? По моему мнению — раза в два", - цитирует Березуцкого "Матч ТВ".
Березуцкий считает, что "Спартак" переплатил за Тиля в два раза
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