Игорь Глушевич, агент нападающего "Локомотива" Луки Джорджевича, рассказал о ходе восстановления черногорского футболиста после операции на колене. Джорджевич получил травму связок колена 18 октября в матче 13-го тура РПЛ с "Ахматом".
"Восстановление Луки проходит по плану. Все хорошо. На первый сбор в Испанию с "Локомотивом" он не полетит. Лука присоединится к команде на вторых сборах", — сказал Глушевич в беседе с Sport24.
Первый зимний сбор "Локомотива" проведет в испанской Малаге с 14 по 27 января. На второй сбор в Доху (Катар) железнодорожники отправятся 31 января и пробудут там до 10 февраля.
В сезоне-2019/20 Джорджевич успел провести за "Локомотив" 6 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей.
Джорджевич пропустит первый зимний сбор "Локомотива"
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