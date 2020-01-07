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Экс-футболист сборной России признался, что пил вино перед каждой игрой

Бывший футболист сборной России, "Челси", "Локомотива" и "Бордо" Алексей Смертин признался, что пил вино перед каждой игрой.

"Вино — это полезный продукт для спортсмена, безусловно. Более того, я его пью даже накануне марафона. Бокал-два я пропускаю обязательно. У меня был случай, когда, будучи игроком "Бордо", я в день игры выпивал. И предлагал мне знаешь кто? Главный тренер команды.

В «Бордо» мы сидели за общим столом с ребятами, а для руководства был отдельный стол. У них на столе всегда стояли одна-две бутылки. Я вглядывался, интересно же: выпивают, ну, им-то, наверное, можно, они — тренеры, им не играть. Поймав мой взгляд, тренер спросил: "Алексей, а ты хочешь вина?" Знаешь, какой у меня была первая мысль? Наверное, это провокация: главный тренер предлагает мне вино. Потом посмотрел: опытный футболист подошел, бокал налил. Другой — со стейком, опять-таки, бокал выпил, потому что усиливает же вкус. Я подумал: а почему бы и нет?

Я так пристрастился, что перед каждой игрой выпивал бокал-два вина, что и делаю сейчас перед марафоном. Но это нормально. Это та доза, которая позволительна, более того, она благоприятно сказывается на пищеварении. И вообще, просто очень вкусно", — сказал Смертин в интервью "Кухня Forbes".

Sport24.ru


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Теги: Сборная России
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