"Тамбов" на официальном сайте объявил о расставании с нигерийскими полузащитниками Олабираном Муйвой и Усманом Мухаммедом.
Российский клуб расторг трудовые соглашения с футболистами по обоюдному согласию, поблагодарил их за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
Ранее сообщалось, что Муйва подписал с киевским "Динамо" контракт сроком на 3,5 года.
Муйва перешёл в "Тамбов" летом 2018 года из минского "Луча" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги (0 — в основном составе), в которых забил один гол и получил две жёлтые карточки.
Мухаммед стал игроком "Тамбова" летом 2019 года, перебравшись в клуб из "Пюника" на правах свободного агента. В этом сезоне 25-летний нигериец провёл один матч в чемпионате России, проведя на поле 25 минут.
"Тамбов" объявил об уходах Муйвы и Мухаммеда
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