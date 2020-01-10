Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал законопроект о продаже пива на стадионах.
Авторы законопроекта подготовили поправки к проекту, согласно которым предлагается ограничить продажу напитка с содержанием этилового спирта более 5%. 13 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу.
"Эта тема сегодня поднималась при обсуждении и уже сегодня думаю будет внесена соответствующая поправка по ограничении крепости пива до 5%. Это первый шаг по разрешению продажи пива, мы, как авторы поддерживаем эту инициативу. Постольку, наверное, стоит действительно с чего-то попробовать.
В некоторых странах к тому же есть некоторые ограничения, в Италии тоже есть ограничения и там тоже на 5%. Мы рассчитываем, что в целом разрешение на продажу пива поднимет посещаемость на российских стадионах. Но сложно сказать, нас колько в цифрах это будет выглядеть", - цитирует Лебедева Sport24.
Лебедев: разрешение на продажу пива поднимет посещаемость на российских стадионах
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