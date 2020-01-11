Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал возможный переход в казанскую команду бывшего полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Ранее Тарасов подтвердил, что отправится на сборы с "Рубином".
"Безусловно, любой молодой команде нужен так называемый дядька. Но есть ощущение, что, говоря о Тарасове, Слуцкий все-таки вспоминает его лучшие годы. Я не считаю, что этот футболист полностью исчерпал себя — возможно, что-то и осталось за кадром его многочисленных травм, и он еще поиграет на высоком уровне сезон-другой. Плюс Слуцкий говорил о том, что команде нужен разрушитель, и это так: после ухода Руслана Камболова опорная зона казанцев стала "рыхловатой", — цитирует Билялетдинова RT.
Билялетдинов: не считаю, что Тарасов полностью исчерпал себя. Он еще поиграет на высоком уровне
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»