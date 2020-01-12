Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев ответил на вопросы накануне вылета команды в Катар на тренировочный сбор.
— Завтра команда отправляется на "Газпром" — тренировочные сборы. Соскучились по футболу за время отпуска?
— Да, успел соскучиться. Прежде всего — по партнерам, они мои друзья! Сейчас нам нужно как можно лучше начать весенний отрезок сезона, а для этого нужно хорошо потрудиться на сборах.
— Сборы — это всегда трудная монотонная работа на протяжении нескольких недель. Что для вас самое сложное в этот период?
— Нахождение вдали от дома. Остальное — не так трудно.
— Какие тренировочные сборы вам запомнились лучше всего?
— Как правило, всегда запоминаешь последние сборы, но мне больше всего запомнился Катар в прошлом году. Было интересно посмотреть, что представляет собой эта страна. И я был приятно удивлен — отличное качество полей, очень хороший тренировочный центр.
— Где проще тренироваться зимой — в жарких азиатских странах или в Европе, где попрохладнее?
— Я бы не сказал, что, например, в Испании или Турции зимой холодно, и в то же время в Катаре прошлой зимой приходилось надевать куртку, вечером было десять-пятнадцать градусов. Я считаю, что это оптимально, мне больше нравится там, где потеплее.
ФК "Зенит"
Оздоев: больше всего запомнился сбор в Катаре в 2019 году. Был приятно удивлен страной
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