Напомним, в Катар полетели Александр Кокорин и Малком, однако в составе не оказалось аргентинцев Эмануэля Мамманы и Матиаса Краневиттера.
"Краневиттер решает свои вопросы. Дальше — посмотрим. Он на связи и со мной, и с нашим руководством. Если у него будет вариант по поводу трудоустройства, то он им воспользуется. Что касается присоединения к нам, то на данный момент ждем новостей от его агента по тем вариантам, которые у него есть.
Маммана проходит курс реабилитации. На эти сборы не приедет, а уже на следующих, думаю, присоединится. У него будет очень длительный процесс реабилитации, будет работать в индивидуальном режиме.
Ивановича пока нет по личным обстоятельствам. Потом присоединится к нам.
Рассчитываю ли на молодых футболистов весной? Многое зависит от них и от того, что у нас будет по комплектованию команды. Что касается того же Леона Мусаева, то у него шансов больше остаться. За Ильей Воробьевым мы следим, периодически берем его на сборы и матчи, потихонечку подключаем к основной команде. Парень очень перспективный. Если говорить о Капленко, то на данном этапе нужен был футболист на эту позицию для контрольных матчей и тренировок. Пока к нам не присоединился Иванович, а у Капленко есть опыт игры в центре защиты. Посмотрим на него и на этой позиции.
Что касается Рудакова, то у него есть варианты по другим клубам, чтобы играть больше, поскольку у нас есть три вратаря. Я его хорошо знаю. Уже давно не виделись, правда. Пообщаемся поближе, поговорим о его будущем", — приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".
Семак рассказал, почему Краневиттер не полетел на сборы "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак объяснил причину отсутствия ряда футболистов на первых зимних сборах.
Фото: официальный сайт "Зенита"
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