Защитник тульского "Арсенала" Роберт Бауэр не исключает, что в будущем может получить российское гражданство, чтобы иметь возможность выступать за национальную команду. Однако пока футболист об этом не думает.
Бауэр родился 9 апреля 1995 года в немецком городе Пфорцхайм. Его родители – казахские немцы, которые переехали в Германию за год до рождения Роберта. Заниматься футболом начал в клубе "Букенбург". Позже футболист выступал за "Ингольштадт", "Вердер" и "Нюрнберг". В 2019 году 24-летний игрок перешел в тульский "Арсенал". На счету Бауэра есть 6 матчей за сборную Германии U-20.
"Если увижу перспективу в том, чтобы получить российское или казахстанское гражданство, а мне скажут окей, всерьёз задумаюсь и постараюсь это сделать. Но сейчас я об этом не думаю. Многое будет зависеть от того, насколько серьёзно эти страны будут заинтересованы в том, чтобы я за них играл. Если честно, не особо загорелся этой идеей, когда в 2017-м на меня выходил РФС. Я просто делаю то, что мне нравится — играю в футбол, а остальное для меня не столь важно. Если буду делать это хорошо, у меня откроется больше возможностей. Первая часть сезона складывается неплохо, если мы сохраним шестую позицию, мы можем выйти в Лигу Европы, и тогда все будут счастливы", - цитирует Бауэра "Чемпионат".
Бауэр: сейчас не думаю о получении российского гражданства
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