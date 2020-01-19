Пономарев: нет у нас, увы, футбола. Мы все везде проиграли

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- Расширение лиги - это какая-то очередная глупость, - сказал Пономарев. - А на какие деньги пришедшие клубы будут существовать? Опять что ли на бюджетные? Кто деньги-то даст? Совсем с ума сошли. Опять бюджетные деньги будут сжирать. К чему все это приведет? Просто расплодим футболистов, которые слабо играют.- Естественно. Само собой. Все это дело, что, повышает массовость футбола? Нет. Массовость не в этом заключается. Абсолютно здесь не правы. Надо развивать футбол со школьной скамьи - тогда будет массовость в футболе. А тут ничего мы этим не получим. Хорошего футбола не получим. У нас падает уровень игры. Если продолжим в том же духе, еще позиции в еврокубках потеряем. Я вообще уже не хожу на футбол. И смотреть противно. Нет у нас, увы, футбола. Мы все везде проиграли.- Положительно к этому расставанию отношусь. Зачем держать в команде балласт? Игроков, которые не могут выступать на высшем уровне и решать задачи, поставленные президентом клуба? Я сразу сказал, что это не тот игрок, который нужен.