РБК-Спорт сообщает, что действующий чемпион России намерен создать женскую команду
По информации источника, у команды уже есть тренер Порядина Ольга. На данный момент идет комплектование состава. Женская команда примет участие в следующем чемпионате России.
По информации sport24, к пиару женской команды будут привлечены главный тренер мужского «Зенита» Сергей Семак и нападающий Артем Дзюба.
Руководство клуба пока не давало официальных комментариев по этому поводу.
У "Зенита" появится женская команда
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