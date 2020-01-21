У "Зенита" появится женская команда

РБК-Спорт сообщает, что действующий чемпион России намерен создать женскую команду

По информации источника, у команды уже есть тренер Порядина Ольга. На данный момент идет комплектование состава. Женская команда примет участие в следующем чемпионате России.

По информации sport24, к пиару женской команды будут привлечены главный тренер мужского «Зенита» Сергей Семак и нападающий Артем Дзюба.

Руководство клуба пока не давало официальных комментариев по этому поводу.


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Теги: Зенит Дзюба Семак
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