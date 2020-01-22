Пресс-служба "Спартака" в твиттере сообщила, что защитник Георгий Тигиев отправился на сбор со второй командой.
Зимний сбор "Спартака-2" в Турции продлится до 7 февраля.
24-летний Тигиев перешел в "Спартак" зимой 2017 года из "Анжи" на правах аренды с возможностью последующего выкупа. Летом красно-белые выкупили его контракт за 1 млн евро. После этого футболист уходил в аренду в "Крылья Советов" и минское "Динамо".
Тигиев в составе "Спартака-2" отправился на сборы
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