Тигиев в составе "Спартака-2" отправился на сборы

Пресс-служба "Спартака" в твиттере сообщила, что защитник Георгий Тигиев отправился на сбор со второй командой.

Зимний сбор "Спартака-2" в Турции продлится до 7 февраля.

24-летний Тигиев перешел в "Спартак" зимой 2017 года из "Анжи" на правах аренды с возможностью последующего выкупа. Летом красно-белые выкупили его контракт за 1 млн евро. После этого футболист уходил в аренду в "Крылья Советов" и минское "Динамо".


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Теги: Тигиев Спартак-2
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