"Для вратарей это вообще убийство". Максименко рассказал о сборах

Вратарь « Спартака » Александр Максименко рассказал, как проходит подготовка к возобновлению сезона

Фото: ФК "Спартак"

Напомним, первый сбор красно-белые проводят в ОАЭ, где не сыграют ни одного матча.



- Сбор тяжелый, один из самых сложных на моей памяти. Даже вратари с полевыми игроками бегали кросс.



А для нас это вообще убийство (улыбается). Сейчас главное – заложить фундамент, - приводит слова вратаря пресс-служба клуба.



На зимний перерыв команда Тедеско ушла на десятой строчке РПЛ. Максименко в этом сезоне провёл 18 матчей и пропустил 17 голов.