Напомним, первый сбор красно-белые проводят в ОАЭ, где не сыграют ни одного матча.
- Сбор тяжелый, один из самых сложных на моей памяти. Даже вратари с полевыми игроками бегали кросс.
А для нас это вообще убийство (улыбается). Сейчас главное – заложить фундамент, - приводит слова вратаря пресс-служба клуба.
На зимний перерыв команда Тедеско ушла на десятой строчке РПЛ. Максименко в этом сезоне провёл 18 матчей и пропустил 17 голов.
"Для вратарей это вообще убийство". Максименко рассказал о сборах
Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, как проходит подготовка к возобновлению сезона
Фото: ФК "Спартак"
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