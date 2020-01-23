Ранее владелец футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что Кокорин был в курсе насчёт аренды заранее.
- Не комментирую. Ситуация прежняя, Саша никуда не переходит, - приводит слова Логинова sport24.
В интервью "Чемпионату" Логинов также отметил:
- У нас абсолютно понятная история – Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Это было понятно и вчера, и позавчера, - сказал агент.
Напомним, "Сочи" объявил о переходе Кокорина в команду на правах аренды. "Зенит" подтвердил договорённость с "Сочи", однако сам футболист не намерен отправляться в клуб, занимающий последнее место в РПЛ. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак также желает, чтобы Кокорин остался в команде.
Также отмечалось, что Кокорин отправится в фарм-клуб "Зенит-2", выступающий в ПФЛ, если не примет предложение "Сочи".
Агент Кокорина: слова Ротенберга? Саша никуда не переходит
Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего "Зенита" Александра Кокорина, отреагировал на слова Бориса Ротенберга
Фото: ФК "Зенит"
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