Капитан сборной России Артем Дзюба в своем аккаунте Instagram поддерживал «Ливерпуль» во вчерашнем матче АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:1).
Кстати, именно в «Вулверхэмптон» различные СМИ отправляли Дзюбу, когда тот подписал контракт с известным португальским агентом Жорже Мендешем.
Футболист публиковал в Stories видео, в которых комментировал происходящее на поле: «Ливерпак. Давай, родные. Без поражений весь сезон. Возить».
«Тяжёлый матч, тяжёлый. «Вулверхэмптон» — хорошие», — сказал Артём в следующем видеоролике.
Победный мяч бразильца Роберто Фирмино Дзюба прокомментировал так: «Некоторые говорят, что Фирмино — слабый. Это вам ответ, болтуны».
«Ливерпуль» одержал 21-ю победу в чемпионате Англии и увеличил отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» на 16 очков, имея при этом матч в запасе.
Дзюба: говорят, что Фирмино слабый. Это вам ответ, болтуны
Капитан сборной России Артем Дзюба в своем аккаунте Instagram поддерживал «Ливерпуль» во вчерашнем матче АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:1).
Фото: Интерпресс
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