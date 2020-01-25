Федотов: в ситуации "Сочи" никого не будет интересовать красивая, но не приносящая очков игра

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов поделился ожиданиями от возобновления чемпионата России. Специалист, возглавивший "Сочи" во время зимней паузы, признался, что для него красота футбола команды отойдёт на второй план."Наши болельщики соскучились по победам, так что, прежде всего, мы должны добиваться результата. В нашей ситуации никого не будет интересовать красивая, но не приносящая очков игра. Истинные болельщики оценят самоотверженные единоборства, грамотную игру без мяча. Естественно, "Сочи" будет играть в командный футбол, который будет приносить удовольствие через тяжёлый труд самим ребятам. Футбол должен быть сбалансированным. Лидеры любого чемпионата много забивают и мало пропускают, они надёжны в обороне, переходах в атаку и возвращении в оборону", - цитирует Федотова "Спорт-Экспресс".Ранее Федотов возглавлял "Оренбург", но после первой части сезона покинул команду. "Сочи" замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав 15 очков. От зоны стыковых матчей южан отделяют четыре балла.