Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал информацию о том, что нападающий армейского клуба Федор Чалов мог продолжить карьеру в "Челси".
"Надо ли Чалову ехать в АПЛ? Если есть реальная перспектива играть, то, конечно, имеет смысл рискнуть. Главное — не сесть на скамейку. Гораздо лучше быть основным форвардом ЦСКА, чем запасным "Челси", - цитирует Рахимича "Советский спорт".
Ранее сообщалось, что "Челси" планирует подписать Чалова в зимнее трансферное окно. Однако армейцы назначили за форварда цену в размере 25 млн фунтов стерлингов, что не устроило лондонский клуб. Помимо "Челси", в услугах Чалова также был заинтересован "Вест Хэм".
В этом сезоне за армейцев Федор провел 19 матчей, забил 5 мячей и отдал три результативные передачи.
Рахимич - о Чалове: лучше быть основным форвардом в ЦСКА, чем запасным в "Челси"
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