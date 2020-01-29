Из-за повреждения колена 31-летний защитник в августе был прооперирован. Предыдущий матч, в котором Васин смог принять участие, состоялся 11 августа 2019 года, когда ЦСКА дома принимал "Сочи" (0:0).
В 2018 году Васин рассматривался как основной центральный защитник сборной России, но пропустил домашний Чемпионат мира из-за травмы.
Васин вернулся в общую группу ЦСКА
Подверженный частым и тяжелым травмам защитник ЦСКА Виктор Васин приступил к тренировкам в общей группе на втором сборе команды в испанском Кампоаморе.
Фото: Igor Russak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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