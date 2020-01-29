Селюк не верит, что Кокорин будет играть в зарубежном клубе

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном уходе форварда "Зенита" Александра Кокорина в зарубежный клуб.

Ранее футболист отказался отправиться на правах аренды в "Сочи", чем вызвал недовольство руководства "сине-бело-голубых" и не был включён в заявку команды на предстоящий сбор в Испании.

- Устроиться в европейский клуб будет крайне непросто. Времени осталось мало. Понятно, что Кокорин отличный футболист, но когда руководство любого клуба посмотрит, где игрок провел последний год, это серьезно может повлиять на мнение о нем, цитируют Селюка "Известия".

Ранее сообщалось, что представители Кокорина ищут ему варианты с переходом в европейский клуб в зимнее трансферное окно. В большинстве стран Европы оно закрывается 31 января.


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Теги: Селюк Кокорин Зенит
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