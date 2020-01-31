"По опыту прошлых турниров в Катаре и Австрии, хочется увидеть бескомпромиссный, красивый футбол.
Тренеры рассматривают турнир как подготовку к чемпионату, им и футболистам хочется пожелать обойтись без травм, и всем удачи.
Доменико Тедеско желаю выиграть этот турнир, потому что он хочет этого. Всем, кто хочет победы, желаю ее", — приводит слова Тихонова сайт Матч ТВ.
Напомним, что сегодня в Катаре стартует третий Кубок Париматч Премьер, в котором примут участие "Спартак", "Локомотив", "Ростов" и сербский "Партизан".
В первом матче "Спартак" встретится с "Ростовом".
Напомним, что первый розыгрыш турнира в Катаре в 2019 году выиграли "красно-белые" под руководством тогдашнего тренера Олега Кононова.
Тихонов: Тедеско хочет выиграть Кубок Париматч
Экс-игрок московского "Спартака" и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от стартующего в Катаре Кубка Париматч Премьер.
Фото: РИА "Новости"
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