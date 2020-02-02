Как сообщает telegram-канал "Экспорт", новым клубом для 31-летнего вратаря станут "Крылья Советов".
К слову, самарская команда уже усилилась зимой алжирским защитником Зеффаном и словенским полузащитником Поповичем.
Фролов перешёл в "Сочи" на правах свободного агента летом прошлого года. За команду он провёл по матчу в чемпионате и кубке России.
СМИ: Вратарь "Сочи" Фролов перейдёт в "Крылья Советов"
"Сочи" объявил об уходе вратаря Евгения Фролова.
Источник: ФК "Сочи"
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