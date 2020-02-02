СМИ: Вратарь "Сочи" Фролов перейдёт в "Крылья Советов"

"Сочи" объявил об уходе вратаря Евгения Фролова.

Источник: ФК "Сочи"

Как сообщает telegram-канал "Экспорт", новым клубом для 31-летнего вратаря станут "Крылья Советов".



К слову, самарская команда уже усилилась зимой алжирским защитником Зеффаном и словенским полузащитником Поповичем.



Фролов перешёл в "Сочи" на правах свободного агента летом прошлого года. За команду он провёл по матчу в чемпионате и кубке России.