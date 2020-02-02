Кокорин: Уткин мне накинул, когда рассказал о моей зарплате

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал слова блоггера Василия Уткина о его зарплате в 20 тысяч рублей.
Источник: ФК "Зенит"
Кокорин вышел на связь со студией в программе "Фетисов" на канале "Звезда". У футболиста спросили, правда ли, что он зарабатывает в "Зените" 20 тыс. рублей в месяц.

- Конечно, по контракту я не могу разговаривать. Василий Уткин где-то высказался, в принципе он мне накинул, - заявил Кокорин.

Напомним, 28-летний Кокорин отказался переходить на правах аренды в "Сочи", после чего начался конфликт нападающего с руководством "Зенита", которые до этого объявили об его переходе в сочинскую команду. Футболиста отправили на сборы с "Зенитом-2".


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