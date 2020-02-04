"Бердыев всего себя посвящал работе, это большой тренер. Во второй приход у него не получилось из-за многих факторов. "Рубин" испытывал финансовые проблемы, ресурсы были ограничены. К сожалению, у меня не было возможности поговорить с ним, когда он покинул клуб. И мы не те люди, которые любят общаться по телефону. Но мне хочется поговорить с ним и обсудить многое, я жду встречи с ним.
Что касается меня, то в марте я буду поступать на тренерские курсы и через несколько лет смогу получить лицензию. Воспользуюсь ли ей, пока не знаю. Но я хочу приносить пользу в футболе", — цитирует Наваса "Бизнес Online".
Курбан Бердыев возглавлял казанский "Рубин" с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019. В первый период работы в клубе Бердыев дважды приводил "Рубин" к чемпионству, выигрывал Кубок России и два раза брал Суперкубок.
В 2017-м году Бердыев вернулся в "Рубин", команда под его руководством стала десятой в чемпионате России. В июне 2019 года тренер был отправлен в отставку.
Навас объяснил, почему у Бердыева не получилось в "Рубине" после его возвращения
Бывший игрок казанского "Рубина" Сесар Навас, ныне работающий в системе клуба, рассказал, почему не у Курбана Бердыева не получился второй приход в "Рубин" и поделелся планами на свою дальнейшую карьеру в футболе.
Фото: Getty Images
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