Тимощук сообщил, что "Зенит" поддерживает идею увеличения клубов в РПЛ

Тренер Анатолий Тимощук рассказал, что "Зенит" стремится к лучшим клубам Европы, поэтому поддерживает расширение чемпионата России до 18 команд.
Фото: ТАСС
"Мы видим чемпионат Англии, где люди по 60 матчей проводят. Но давайте прямо говорить, не на всех российских стадионах условия идеальные. Не все перелеты идеальные. Так что нужно анализировать, что для игроков хорошо, надо принимать правильные решения. И люди, которые хотят принять решение о расширении, должны принять это все во внимание. И найти идеальное сочетание, при котором всем командам было бы комфортно. Мы не говорим сейчас конкретно про "Зенит". Если участвуют 18 команд, то все они должны находиться в балансе. Ведь все эти изменения для чего происходят? Чтобы красота и качество футбола росли. Чтобы болельщики ходили на стадионы. Поэтому все нужно проанализировать, чтобы качество игры радовало болельщиков. И чтобы трибуны на всех стадионах РПЛ были как в Петербурге — есть с кого брать пример!

В любом случае, мы должны быть готовы к этому календарю. К тому ритму, в котором играют в Англии, Испании, Германии. Понятно, что "Зенит" равняется на лучшие клубы мира. И чтобы соответствовать такому уровню, мы должны этот уровень держать. Поэтому то количество матчей, которое есть у других команд, мы должны выдерживать", - цитирует Тимощука Sport24.

Напомним, в январе на общем собрании клубов Премьер-лиги большинство проголосовали за увеличение лиги до 18 клубов. С 1998 года в элитном футбольном дивизионе страны выступает 16 клубов.

"Зенит" после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.


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Теги: Тимощук Зенит
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