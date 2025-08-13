"Большое спасибо болельщикам, сейчас не лучший период у нашей команды, не очень хорошие результаты. Но они все равно нас поддерживали, гнали вперед. Это большая честь играть за "Спартак" при таких болельщиках", – приводит слова Зорина "Матч ТВ".
Встреча "Спартака" с махачкалинским "Динамо" состоялась во вторник, 12 августа. Команды сыграли вничью в основное время со счетом 1:1, однако красно-белые потерпели поражение от гостей в серии пенальти (3:4). Таким образом, в группе С команда Деяна Станковича занимает второе место по итогам двух туров Кубка России, набрав четыре очка. Махачкалинское "Динамо" лидирует с пятью очками.
Зорин обратился к болельщикам "Спартака" после поражения от махачкалинского "Динамо" в серии пенальти
Полузащитник "Спартака" Даниил Зорин поблагодарил болельщиков команды после поражения в серии пенальти от махачкалинского "Динамо" в кубковом матче.
Фото: ФК "Спартак"