- Только что подписали контракт с Александром Каплиенко. Срок — 2,5 года, - цитирует функционера Sport24.
Предыдущим клубом 23-летнего защитника был грузинское "Динамо", с который он выиграл чемпионат Грузии в 2019 году, проведя за команду 12 матчей в Высшей лиге. В январе 2020 года остался без команды. Transfermarkt оценивает украинца в 250 тыс. евро.
"Тамбов" усилился чемпионом Грузии Каплиенко
"Тамбов" подписал контракт с украинским защитником Александром Каплиенко, об этом заявил спортивный директор команды Павел Худяков.
Источник: "Динамо Тбилиси"
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