Слуцкий ответил, действительно ли "Рубин" интересуется Кокориным

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий сообщил, что информация об интересе к нападающему "Зенита" Александру Кокорину не соответствует действительности.
Фото: ФК "Рубин"
"Мне нечего добавить (смеется). Конечно, нет", - цитирует Слуцкого "Бизнес-Online".

Сегодня, 6-го февраля в СМИ появилась информация о том, что Слуцкий заинтересован в подписании контракта с Кокориным. Отмечалось, что специалист уже звонил нападающему и обсудил с ним возможный переход.

Кокорин, напомним, был переведен в "Зенит-2" после отказа переходить на правах аренды в "Сочи". Ранее сообщалось, что в услугах Александра заинтересована "Балтика", выступающая в ФНЛ.

Соглашение Кокорина с "Зенитом" рассчитано до лета.

Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года. Команда ушла на зимний перерыв, находясь на 13-м месте в турнирной таблице.


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Теги: Слуцкий Кокорин Рубин Зенит
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