Коченков - о ЧМ в Саранске: это нефутбольный город, но там пытались это исправить

Вратарь московского "Локомотива" Антон Коченков, ранее выступавший за саранскую "Мордовию", вспомнил как город готовился к проведению чемпионата Мира 2018 года.
Источник: ФК "Мордовия"
- Я там был, когда объявили, что Саранск примет мундиаль. Город чистый, там приятно находиться в центре. Все возмущались, но мне, находясь там, это не казалось странным. Есть команда Премьер-Лиги и именитый тренер. Почему бы и нет, - цитирует Коченкова "РБ".

Однако нужно признать, что это нефутбольный город. Нас почти не узнавали, посещаемость была низкой. Там предпринимали шаги, чтобы это исправить, но никто особо не интересовался командой. Стадион забивался, когда приезжал «Спартак». Ощущение было, что играем на выезде, - добавил вратарь.

В текущем сезоне Коченков провёл четыре матча за "Локомотив" во всех турнирах.

Саранск - один из 11 городов, принимавших чемпионат Мира 2018 года в России. Он принял четыре игры группового этапа. Также матчи проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Калининграде и Ростове-на-Дону.

Первую половину нынешнего сезона на "Мордовии Арене" играл клуб Премьер-лиги "Тамбов", но вторую половину сезона они проведут на стадионе в Нижнем Новгороде.



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Теги: Мордовия Локомотив Чемпионат Мира Коченков
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