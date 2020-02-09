"Локомотив" обыграл "Ростов" в серии пенальти

Кубок Матч Премьер, 3 тур.
Голы: Осипенко, 43, Мамаев, 50, Ерёменко, 71 - Мурило, 17, Крыховяк, 61, Рыбчинский, 74.
"Ростов": Рудаков, Осипенко, Чистяков (Хаджикадунич, 77), Логашов (Козлов, 46), Чернов, Ерёменко (Кожемякин, 77), Попов, Мамаев (Осинов, 70), Зайнутдинов (Саплинов, 46), Байрамян (Долгов, 46), Шомуродов (Прошляков, 77).
"Локомотив": Гильерме (Медведев, 46), Хёведес (Идову, 55), Мурило (Куликов, 46), Игнатьев, Кверквелия, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Мариу (Коломейцев, 87), Рыбус (Живоглядов, 82), Тугарев (Рыбчинский, 46).
Предупреждения: Куликов, 64.
Промахи в серии пенальти: Чернов, Кожемякин — Коломейцев.