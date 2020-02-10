Cтало известно, когда Премьер-лига будет переименована в "Тинькофф РПЛ"

Как сообщалось ранее, "Тинькофф Банк" может стать спонсором Премьер-лиги. Таким образом, чемпионат России будет носить название "Тинькофф РПЛ".

Фото: РПЛ

Сумма спонсорского соглашения составит порядка 300 миллионов рублей. Смена названия произойдет уже со следующего сезона.Стоит отметить, что впервые за полтора года у лиги может появится титульный спонсор. Ранее ими были "Росгосстрах" и "СОГАЗ".РПЛ занимает проведением Премьер-лиги с 2002 года. До 2001 года этим занималась ПФЛ. С момента основания лиги, чемпионат России проводился по системе "весна-осень". В сентябре 2010 года на заседании Исполкома РФС было принято решение о переходе на систему "осень-весна".