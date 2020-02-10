Сумма спонсорского соглашения составит порядка 300 миллионов рублей. Смена названия произойдет уже со следующего сезона.
Стоит отметить, что впервые за полтора года у лиги может появится титульный спонсор. Ранее ими были "Росгосстрах" и "СОГАЗ".
РПЛ занимает проведением Премьер-лиги с 2002 года. До 2001 года этим занималась ПФЛ. С момента основания лиги, чемпионат России проводился по системе "весна-осень". В сентябре 2010 года на заседании Исполкома РФС было принято решение о переходе на систему "осень-весна".
"Чемпионат"
Cтало известно, когда Премьер-лига будет переименована в "Тинькофф РПЛ"
Как сообщалось ранее, "Тинькофф Банк" может стать спонсором Премьер-лиги. Таким образом, чемпионат России будет носить название "Тинькофф РПЛ".
Фото: РПЛ
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