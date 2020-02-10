"Неприятно, когда болельщики твоей команды оскорбляют с трибун". Рассказов назвал самый сложный период в карьере

Защитник московского клуба Николай Рассказов рассказал о своем возвращении на поле после восстановления от серьезной травмы.
Фото: ТАСС
"Это был один из самых тяжелых периодов в карьере. Начал играть - меня критиковали. В статьях, в инстаграме. После гола "Ростова" комментатор говорил, что я виноват, что из-за меня очки потеряли. Создавалось ощущение, что меня убивали как могли. Я впервые с таким столкнулся. Был реально плохо готов физически, как уже говорил, переоценил себя на тот момент. Но я ведь не могу сказать тренеру: "Я не готов". Это не тот клуб и не та ситуация. Еще и у команды спад был серьезный — пять поражений подряд. Потом пришел новый тренер. Сыграл одну игру — перестал играть. В общем, очень непростой период. Если бы не семья, я бы, наверное, сошел с ума. Ну очень тяжело было. Это неприятно, когда болельщики твоей команды оскорбляют с трибун", - цитирует Рассказова "Матч ТВ".

Напомним, с приходом в "Спартак" главного тренера Доменико Тедеско 22-летний футболист стал реже появляться в стартовом составе. Зимой СМИ сообщали, что Рассказов в летнее трансферное окно может перейти в "Аугсбург". Эту информацию также подтверждал и агент игрока. Сегодня Николай сообщил, что не понимает, почему в России так сильно обсуждают интерес к нему со стороны двенадцатой команды чемпионата Германии. По его словам, это не топ-клуб, и пока он хочет остаться в "Спартаке".

В нынешнем сезоне на счету Рассказова 10 матчей в чемпионате России.

"Спартак" после 10 туров в РПЛ занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. На зимнем сборе в Катаре красно-белые одержали победу в товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер.


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Теги: Рассказов Спартак
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