"Неприятно, когда болельщики твоей команды оскорбляют с трибун". Рассказов назвал самый сложный период в карьере

Защитник московского клуба Николай Рассказов рассказал о своем возвращении на поле после восстановления от серьезной травмы.

Фото: ТАСС