"Рисковали, когда отдавала Игбуна? Знаете, вот Слай ушел, и стало очень хорошо. В тренировочном процессе, в играх.
Так получилось, что с его уходом команда раскрылась по-новому. Раньше Игбун мог в одиночку решить эпизод. Где-то ребята подсознательно надеялись на него. А сейчас все поняли, что мы можем добиваться побед, решать задачи за счет командных действий", - цитирует Евсеева "Спорт-Экспресс".
Напомним, Игбун выступал за "Уфу" с лета 2015 года. За это время он провел за клуб 108 матчей и забил 25 голов. 2 сентября 2019 года 29-летний форвард перешел в московское "Динамо" до конца сезона.
"Уфа" в нынешнем сезоне чемпионата России занимает седьмое место, набрав 25 очков в 19 матчах.
Евсеев: Игбун ушел, и стало очень хорошо
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал уход из команды нападающего Сильвестра Игбуна.
Фото: ФК "Уфа"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!