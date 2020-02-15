"Разговоры, что Егоров относился ко мне с большей симпатией, чем к другим? Подобные разговоры были, есть и будут. А моя задача была — не подставлять его своими действиями на поле, совершать меньше ошибок. Тогда и разговоров станет меньше.
Сейчас он дома, в Саранске. Отдыхает. Два с половиной года в департаменте — тяжелая психологическая и физическая нагрузка.Я не могу говорить за него вернется ли он в судейство. Думаю, все всё скоро узнают", — цитирует Лапочкина "Спорт-Экспресс".
27 декабря 2019 года Александр Егоров оставил пост главы департамента судейства и инспектирования. Во многом это решение было связано с большим количеством жалоб на судейство в первой части РПЛ.
Президент ЦСКА Евгений Гинер назвал Егорова "конченным негодяем" и предложил ему "не уволиться, а застрелиться". За данные высказывания комитет РФС по этике вынес Гинеру штраф в 500 тысяч рублей и отстранил его от футбольной деятельности на три месяца.
В настоящее время эту должность занимает венгерский арбитр Виктор Кашшаи.
Лапочкин рассказал, чем занимается экс-глава ДСИ Егоров
Футбольный арбитр Сергей Лапочкин рассказал, чем сейчас занимается бывший глава департамента судейства Александр Егоров.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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