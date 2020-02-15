- По некоторой информации, Тедеско не чувствуют себя счастливым в "Спартаке", и может покинуть команду. Будет ли это потерей для красно-белых?
- Нет, конечно же. Человек, у которого не лежит сердце к своей работе, не может принести пользу. А второе - он пока ничем себя не проявил, чтобы о его возможном уходе можно было сожалеть.
- Кто, на ваш взгляд, мог бы возглавить «Спартак», если Тедеско уйдет?
- Лично мне хотелось бы, чтобы это был российский специалист, знающий все то, из-за чего возникает сыр-бор вокруг "Спартака", где далеко не последнюю роль играют болельщики. Они помнят игру и победы "Спартака" Бескова, принципы ведения игры. Сегодня с приходом в команду разных специалистов все это уходит на второй план. И только идут некие обещания, что будет тот футбол, который раньше "Спартак" показывал. Мне хотелось бы, чтобы тренером спартаковцев был человек, близкий к пониманию этой игровой направленности. Это может быть и не спартаковец, а просто сильный и понимающий тренер, человек с характером.
- Одна из новостей недели - это изменение формата Кубка России. Как к этому отнеслись?
- Наверное, это приемлемый вариант. Здесь увеличивается количество игр. С целью популяризации игры на местах клубы РПЛ будут посещать города, где играют команды ФНЛ и второй лиги. Конечно, было бы правильно, если бы участники еврокубков стартовали в турнире не на поздних стадиях, а с самого начала. Потому что люди в провинции хотят видеть у себя лидеров нашего футбола.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Игнатьев: если Тедеско уйдет, это не будет потерей для "Спартака", он пока ничем себя не проявил
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью Rusfootball.info поделился мыслями о слухах по поводу ухода Доменико Тедеско и прокомментировал изменение формата Кубка России.
Собеседник
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