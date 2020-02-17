28-летний футболист будет выступать за сочинскую команду на правах аренды до конца сезона.
Официально: Кокорин - игрок "Сочи"
Александр Кокорин прибыл в расположение "Сочи". Нападающий будет выступать за сочинцев на правах аренды до конца сезона, - сказано в заявлении "Сочи".
28-летний футболист будет выступать за сочинскую команду на правах аренды до конца сезона.
28-летний футболист будет выступать за сочинскую команду на правах аренды до конца сезона.
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