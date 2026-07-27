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Семин ответил, считает ли он "Спартак" главным конкурентом "Зенита"

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин ответил, считает ли он "Спартак" главным конкурентом "Зенита" в борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Российский специалист считает, что на данный момент рано делать выводы о главном конкуренте "Зенита" в новом сезоне.

"Спартак" сейчас у всех на слуху, все спрашивают про него. Давайте чуть подождем, должно пройти время, а потом определимся, кто главный конкурент "Зенита", а кто второстепенный. На данный момент спартаковцы неплохо играют.
Но так же были и при Деяне Станковиче, они тоже хорошо начинали", - сказал Семин "Матч ТВ".

В субботу, 25 июля, состоялся матч первого тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Спартаком" и "Родиной". Встреча проходила на стадионе "Лукойл Арена". Красно-белые одержали разгромную победу со счетом 3:0.

По итогам прошедшего сезона чемпионата России подопечные Хуана Карлоса Карседо заняли четвертое место в турнирной таблице, набрав 52 очка. "Зенит" финишировал на первой строчке с 68 баллами в своем активе.

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