Семин ответил, считает ли он "Спартак" главным конкурентом "Зенита"

"Спартак" сейчас у всех на слуху, все спрашивают про него. Давайте чуть подождем, должно пройти время, а потом определимся, кто главный конкурент "Зенита", а кто второстепенный. На данный момент спартаковцы неплохо играют.Но так же были и при Деяне Станковиче, они тоже хорошо начинали", - сказал Семин "Матч ТВ".
В субботу, 25 июля, состоялся матч первого тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Спартаком" и "Родиной". Встреча проходила на стадионе "Лукойл Арена". Красно-белые одержали разгромную победу со счетом 3:0.
По итогам прошедшего сезона чемпионата России подопечные Хуана Карлоса Карседо заняли четвертое место в турнирной таблице, набрав 52 очка. "Зенит" финишировал на первой строчке с 68 баллами в своем активе.